Макгрегор назвал цели после возвращения в UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор поделился ожидания от своего возвращения в октагон.

"Леон Эдвардс? Нейт Диаз почти нокаутировал его, заставил шататься. Серроне тоже прошел с ним полную дистанцию".

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"Как бы я был рад снова сделать 70 кг, чтобы выиграть титул чемпиона в легком весе. Еще было бы хорошо взять титул BMF и пояс в полусреднем весе", − сказал ирландец в интервью Duelbits.

Напомним, в следующем своем поединке Макгрегор подерется с Майклом Чендлером. Бой состоится 30 июня.

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