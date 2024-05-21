iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Макгрегор назвал цели после возвращения в UFC

Ирландец имеет фантастические планы на ближайшее будущее.
Сегодня, 15:20
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор поделился ожидания от своего возвращения в октагон.

"Леон Эдвардс? Нейт Диаз почти нокаутировал его, заставил шататься. Серроне тоже прошел с ним полную дистанцию".

Читай также: Макгрегор: Усик невероятен, он побил Фьюри и Эй Джея

"Как бы я был рад снова сделать 70 кг, чтобы выиграть титул чемпиона в легком весе. Еще было бы хорошо взять титул BMF и пояс в полусреднем весе", − сказал ирландец в интервью Duelbits.

Напомним, в следующем своем поединке Макгрегор подерется с Майклом Чендлером. Бой состоится 30 июня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор

Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Макгрегор: Усик невероятен, он побил Фьюри и Эй Джея Макгрегор: Усик невероятен, он побил Фьюри и Эй Джея
Комментатор UFC: Респект Тайсону Фьюри, что выжил в девятом раунде Комментатор UFC: Респект Тайсону Фьюри, что выжил в девятом раунде
Махачев оценил возможность проведения боя с Макгрегором Махачев оценил возможность проведения боя с Макгрегором
Помочь журналистам

Видео

Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона
Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

ММА16:53
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа16:40
Кроос прокомментировал решение о завершении карьеры
Евро-202416:18
Рэшфорд не сыграет на Евро-2024
Европа15:51
Бавария может усилиться одним из талантливых полузащитников ПСЖ
Европа15:30
Лионель Месси: статистика-2023/2024
ММА15:20
Макгрегор назвал цели после возвращения в UFC
Бокс14:50
Джошуа или Фьюри: назван боксер, с которым было тяжелее Усику
Европа14:24
Экс-игрок Барселоны рассказал о секс-договоренности со своей девушкой
Европа14:14
Тони Кроос объявил о завершении карьеры после чемпионата Европы-2024
НБА14:00
Очередная прогулка Бостона или Халибертон затащит Индиану? Анонс финала Восточной конференции НБА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK