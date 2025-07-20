Дважды обидчик Макгрегора проиграл прощальный бой UFC

В главном событии турнира UFC 318 американский боец смешанных искусств Дастин Порье уступил соотечественнику Максу Холлоуэю. Поединок длился все пять раундов.

Бывший временный чемпион в легком весе потерпел поражение. Холлоуэю отдали предпочтение все судьи (49:46, 49:46, 48:47). Американец защитил титул BMF, а Порье завершил профессиональные выступления.

Ветеран провел 40 боев в MMA (30 побед, 10 поражений). Самыми громкими в карьере Порье стали две победы над Конором Макгрегором в 2021 году. После них ирландский боец фактически перестал соревноваться.

Напомним, легенда UFC Рэнди Кутюр получил серьезные травмы в автогонках.

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