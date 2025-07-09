Легенда UFC экстренно госпитализирован со значительными ожогами после аварии

Пятикратный чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом дивизионах Рэнди Кутюр оказался в больнице с ожогами первой и второй степеней. "Капитан Америка" попал в серьезную аварию во время подготовки к гонкам, сообщает TMZ.

Легенда смешанных искусств собирался дебютировать в гонке хот-родов – кастомизированных ретроавтомобилей. Машина Кутюра в результате инцидента в Канзас-Сити полностью уничтожена. Сам он, кроме серьезных ожогов, получил и другие травмы.

Кутюр будет лечиться в городском ожоговом центре. Угрозы его жизни нет. Причины аварии пока не объявлены.

Напомним, звезда UFC Майкл Чендлер собрался попробовать силы в World Wrestling Entertainment.

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