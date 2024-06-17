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"Это либо есть, либо нет": Тренер попытался объяснить спад Уайлдера

Наставник экс-чемпиона назвал главную причину его последних неудач.
Сегодня, 11:59
Деонтей Уайлдер и Малик Скотт / Getty Images
Деонтей Уайлдер и Малик Скотт / Getty Images

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, попытался проанализировать последние неудачи американского боксера.

Наставник "Бронзового бомбардировщика" считает, что проблемой для его подопечного стало то, что он потерял инстинкт убийцы.

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"Представьте, что вы смотрите на человека на протяжении всей его карьеры и видите в нем убийцу, а потом, в один момент понимаете, что этого убийцы просто больше нет. Многие считают, что если они больше не видят в Уайлдере вау-эффекта, то в этом виноват Малик Скотт.

Я не могу отобрать у Деонтея Уайлдера инстинкта убийцы. Только его величество время может это сделать. Также никто не может дать тебе инстинкт убийцы. Это качество у тебя либо есть, либо его нет", - приводит слова Скотта Boxing News.

Ранее тренер высказался о будущем Деонтея Уайлдера после досрочного поражения от Чжана Чжилея.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер Малик Скотт

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