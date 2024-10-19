iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Ренан Феррейра перевесил Фрэнсиса Нганну перед боем

Бойцы сойдутся в поединке по смешанным единоборствам.
Сегодня, 09:45
Фрэнсис Нганну и Ренан Феррейра / Getty Images
Фрэнсис Нганну и Ренан Феррейра / Getty Images

В субботу, 19 октября, пройдет шоу PFL Super Fights по смешанным единоборствам.

В главном событии на поединок выйдут экс-чемпион UFC в супертяжелом весе Франсис Нганну из Камеруна (17–3) и чемпион PFL 2023 Ренан Феррейра из Бразилии (13–3).

Читай также: "Пять-шесть раундов": Фьюри сделал прогноз на реванш с Усиком

Участники приняли участие в официальной процедуре взвешивания и провели дуэль взглядов. Феррейра оказался тяжелее Нганну:

  • Ренан Феррейра -  118,6 кг
  • Фрэнсис Нганну - 116,5 кг

Ранее Макгрегор подтвердил переговоры с Мейвезером о реванше.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Гвардиола намекнул на свой уход из Манчестер Сити Гвардиола намекнул на свой уход из Манчестер Сити
Эндрик определился со своим будущим в Реале Эндрик определился со своим будущим в Реале
Звезда Манчестер Сити восстановился от травмы – он пропустил почти месяц Звезда Манчестер Сити восстановился от травмы – он пропустил почти месяц
УПЛ: Ворскла - Александрия, Оболонь - Динамо, Полесье - Левый Берег УПЛ: Ворскла - Александрия, Оболонь - Динамо, Полесье - Левый Берег
Помочь журналистам

Видео

Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября
Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа11:40
Эндрик определился со своим будущим в Реале
Европа11:15
Звезда Манчестер Сити восстановился от травмы – он пропустил почти месяц
Украина10:55
УПЛ: Ворскла - Александрия, Оболонь - Динамо, Полесье - Левый Берег
Украина10:35
Шевченко встретился с легендой Бразилии, который выигрывал Золотой мяч
Формула 110:05
Гран-при США: Ферстаппен выиграл поул впервые с июня
ММА09:45
Ренан Феррейра перевесил Фрэнсиса Нганну перед боем
09:23
Экстра-лига по футзалу: Aurora додавила МСК Харьков, Энергия и Ураган сыграли вничью
Европа09:05
Тренер Жироны назвал главную проблему Цыганкова
Европа08:40
Футбол сегодня: матчи МЮ, Арсенала, игры Реала, Ювентуса и Милана, тур в УПЛ
НБА08:20
НБА. Предсезонные матчи: Михайлюк сыграл 14 минут, поражения Лейкерс и Филадельфии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK