Ренан Феррейра перевесил Фрэнсиса Нганну перед боем
В субботу, 19 октября, пройдет шоу PFL Super Fights по смешанным единоборствам.
В главном событии на поединок выйдут экс-чемпион UFC в супертяжелом весе Франсис Нганну из Камеруна (17–3) и чемпион PFL 2023 Ренан Феррейра из Бразилии (13–3).
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Участники приняли участие в официальной процедуре взвешивания и провели дуэль взглядов. Феррейра оказался тяжелее Нганну:
- Ренан Феррейра - 118,6 кг
- Фрэнсис Нганну - 116,5 кг
Francis Ngannou, former UFC Heavyweight Champion. takes on 2023 PFL Heavyweight Champion Renan Ferreira for the PFL Heavyweight Super Fights World Title!— PFL (@PFLMMA) October 18, 2024
[ #PFLSuperFights | #BraceForImpact | Sat, Oct 19th | 4PM ET | BUY NOW | https://t.co/2BtPH3wso4 | https://t.co/kWyJTEGRvW ] pic.twitter.com/YWpdU4WnSn
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