Ренан Феррейра перевесил Фрэнсиса Нганну перед боем

Бойцы сойдутся в поединке по смешанным единоборствам.

В субботу, 19 октября, пройдет шоу PFL Super Fights по смешанным единоборствам.

В главном событии на поединок выйдут экс-чемпион UFC в супертяжелом весе Франсис Нганну из Камеруна (17–3) и чемпион PFL 2023 Ренан Феррейра из Бразилии (13–3).

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Участники приняли участие в официальной процедуре взвешивания и провели дуэль взглядов. Феррейра оказался тяжелее Нганну:

Ренан Феррейра - 118,6 кг

Фрэнсис Нганну - 116,5 кг

Francis Ngannou, former UFC Heavyweight Champion. takes on 2023 PFL Heavyweight Champion Renan Ferreira for the PFL Heavyweight Super Fights World Title!



[ #PFLSuperFights | #BraceForImpact | Sat, Oct 19th | 4PM ET | BUY NOW | https://t.co/2BtPH3wso4 | https://t.co/kWyJTEGRvW ] pic.twitter.com/YWpdU4WnSn — PFL (@PFLMMA) October 18, 2024

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