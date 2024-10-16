Макгрегор подтвердил переговоры с Мейвезером о реванше

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о возможном противостоянии с бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.

По словам ирландца, он хочет провести реванш с легендарным бойцом.

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"Переговоры продолжаются. Я сражался с ним в весе 69 кг, что для меня немного мало. Поэтому ему удавалось весь бой толкать меня. А еще 12-раундовый формат боя. Я никогда раньше не сражался в 12-раундовых боях.

Поэтому сейчас мы говорим о том, чтобы поднять вес. Где-то до 77 кг. И, может быть, уменьшить количество раундов. Это те условия, которые я бы хотел", - приводит слова Конора Marca.

В августе 2017 года Конор и Флойд провели бой по правилам бокса. Мейвезер одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.

Ранее Макгрегор вызвал Мэйвезера на бой на голых кулаках.

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