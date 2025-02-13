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Роналду возглавил список самых богатых спортсменов 2024 года, Усик - в топ-10

Криштиану пересек отметку в 250 млн долларов.
Вчера, 21:31
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насру и сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом прошлого года. Об этом сообщил Daily Mail.

Криштиану возглавил список с огромным отрывом. За 2024 год он заработал 260 млн долларов, у Стефа Карри, который на втором месте, заработано всего 153,8 млн долларов.

Закрывает тройку лидеров Тайсон Фьюри, который стал богаче на 147 млн долларов.

Также стоит отметить, что Лионель Месси находится на 4 позиции, улучшив свое финансовое положение на 135 млн долларов

В топ-10 вошел и Александр Усик. Он находится на 7 месте и заработал 122 млн долларов.

Замкнул десятку гольфист Джон Рам, заработав 105,6 млн долларов.

Топ-10 самых богатых спортсменов 2024 года

  1. Криштиану Роналду - 260 млн долларов
  2. Стефен Карри - 153,8 млн долларов
  3. Тайсон Фьюри - 147 млн долларов
  4. Лионель Месси - 135 млн долларов
  5. Леброн Джеймс - 133, 2 млн долларов
  6. Неймар - 133 млн долларов
  7. Александр Усик - 122 млн долларов
  8. Карим Бензема - 116 млн долларов
  9. Киллиан Мбапе - 110 млн долларов
  10. Джон Рам - 105.6 млн долларов

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Криштиану Роналду

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