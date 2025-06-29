Топурия стал чемпионом UFC в легком весе, уничтожив Оливейру

Испанский боец грузинского происхождения жестко нокаутировал оппонента уже в стартовом раунде.

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия (17-0) одержал досрочную победу в поединке за вакантный титул UFC в легком весе, одолев его бывшего обладателя бразильца Чарльза Оливейру (35-11).

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 29 июня, на T-Mobile Arena в американском Лас-Вегасе, став главным событием турнира UFC 317.

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В своем дебютном поединке в новом для себя дивизионе испанско-грузинский боец быстро расправился с оппонентом, уложив его уже в первом раунде.

Топурия хорошо приложился сопернику в голову справа, добавил слева, после чего Оливейра оказался в тяжелом нокауте. Илия бросился добивать противника, но бой был сразу остановлен.

Отметим, что Топурия без поражений покорил вторую весовую категорию. Ранее он выступал в полулегком дивизионе, где также владел чемпионским титулом, который освободил для подъема в весе.

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