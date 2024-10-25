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Боец UFC пригрозил нокаутировать президента Ла Лиги

Илия Топурия не хочет пропускать матч любимого Реала.
Вчера, 22:27
Илия Топурия / Getty Images
Илия Топурия / Getty Images

Чемпион UFC в полусреднем весе Илия Топурия посвятил время на пресс-конференции перед боем против Макса Холлоуэя тому, чтобы выразить недовольство, что этот бой пройдет одновременно с Эль-Классико.

Топурия пригрозил, что нокаутирует человека, который ответственен за выбор времени, в которое состоится матч между Реалом и Барселоной.

"Давайте посмотрим, не совершил ли я ошибки, и вместо того, чтобы нокаутировать Холлоуэя, мне придется нокаутировать человека, ответственного за проведение этого матча в то же время и в тот же день, что и мой бой", - сказал Топурия.

Позже журналист отметил, что за это ответственен президент Ла Лиги Хавьер Тебас. Тогда Илия ответил: "Значит я нокаутирую Хавьера Тебаса. Он следующий".

Стоит сказать, что грузинский боец является достаточно известным фанатом мадридского Реала. Эль-Классико пройдет завтра, 26 октября, в 22:00.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона реал Хавьер Тебас Илия Топурия

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