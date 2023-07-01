Кикбоксер Мельник стал призером Европейских игр-2023
Украинский спортсмен уступил в полуфинале и получит бронзовую медаль.
В субботу, 1 июля, на Европейских играх-2023 состоялись полуфинальные поединки в кикбоксинге.
Украинский спортсмен Артем Мельник в фул-контакте в весовой категории до 86 кг стал бронзовым призером соревнований.
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В полуфинальном противостоянии украинец уступил со счетом 1:2 представителю Испании Мохаммеду Хамди Хаджи, но получит свою награду.
Стоит отметить, что еще один украинский кикбоксер Тимур Брыков вышел в финал в весовой категории до 75 кг. В решающем поединке в воскресенье, 2 июля, украинец поборется за золотую медаль с грузином Лукой Шонией.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты украинских кикбоксеров на Европейских играх-2023.