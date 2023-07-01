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Хижняк - чемпион Европейских игр-2023 по боксу

Украинский боксер уничтожил своего оппонента по финалу.
Сегодня, 21:13
Александр Хижняк / Getty Images
Александр Хижняк / Getty Images

В субботу, 1 июля, в Кракове (Польша) состоялся финальный боксерский поединок в рамках Европейских игр 2023 года.

В финале весовой категории до 80 кг встретились украинец Александр Хижняк и хорват Габриэль Веочич.

Для определения победителя данного поединка бойцам даже не пришлось проводить все три раунда.

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Уже в середине второго раунда бой был досрочно завершен - Хижняк одержал сокрушительную победу над Веочичем и стал чемпионом Европейских игр-2023.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех выступлений украинских спортсменов на Европейских играх-2023.

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