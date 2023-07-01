Женская сборная Украины по пляжному футболу завоевала серебро Европейских игр

Наши девушки уступили в финале испанкам.

В субботу, 1 июля, состоялся финал Европейских игр в дисциплине женский пляжный футбол. В решающем матче турнира украинская команда встречалась с испанками.

Сначала наши спортсменки смогли выйти вперед за минуту до конца, но нелегитимный гол рукой испанок вернул паритет.

Исход встречи мог решить дальний удар Юлии Костюк в экстра-тайме. Украинка поразила верхний угол ворот. В концовке вновь испанки отыгрались.

В итоге, наши спортсменки уступили в серии послематчевых пенальти со счетом 3:5.

Напомним, в групповой стадии украинки уступили сборной Испании со счетом 4:6.

На ISPORT также доступны расписание и результаты украинцев в пляжном футболе на Европейских играх.