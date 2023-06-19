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Гребля на байдарках и каноэ на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Европейских Играх в гребле на байдарках и каноэ.
Сегодня, 18:02
Людмила Лузан / Getty Images
Людмила Лузан / Getty Images

В Польше с 21 июня и по 2 июля пройдут ІІІ Европейские игры, которые состоятся в Кракове и некоторых меньших городках.

Представительство Украины на Играх будет насчитывать 219 спортсменов. Среди них будут и представители гребли на байдарках и каноэ.

Украина в гребле на байдарках и каноэ на Европейских Играх

В гребле на байдарках и каноэ будет разыграно 16 комплектов наград в течении трех дней.

22 июня

  • Женский каноэ-двойка 500 м
  • Мужской каноэ-двойка 500м
  • Женская байдарка-четверка 500 м
  • Мужская байдарка-двойка 500 м

23 июня

  • Мужская байдарка-одиночка 200 м
  • Женская байдарка-одиночка 200 м
  • Мужская байдарка-четверка 500 м
  • Женская байдарка-одиночка 200 м
  • Мужская байдарка-одиночка 200 м
  • Женская байдарка-двойка 500 м

24 июня

  • Мужская байдарка-одиночка 500 м
  • Смешанная байдарка-двойка 200 м
  • Женская байдарка-одиночка 500 м
  • Женский каноэ-одиночка 500 м
  • Смешанный каноэ-двойка 200 м
  • Мужской каноэ-одиночка 500 м

Состав сборной Украины в гребле на байдарках и каноэ

Мужчины:

  • Дмитрий Даниленко
  • Олег Кухарук
  • Тарас Мазовский
  • Тарас Мищук
  • Андрей Рыбачок
  • Иван Семыкин
  • Игорь Трунов
  • Виталий Верхелес
  • Александр Зайцев

Женщины:

  • Наталья Докиенко
  • Инна Хрищун
  • Людмила Лузан
  • Анна Павлова
  • Мария Повх
  • Диана Рыбак
  • Диана Танко
  • Валерия Терета

Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.


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