Гребля на байдарках и каноэ на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Европейских Играх в гребле на байдарках и каноэ.
В Польше с 21 июня и по 2 июля пройдут ІІІ Европейские игры, которые состоятся в Кракове и некоторых меньших городках.
Представительство Украины на Играх будет насчитывать 219 спортсменов. Среди них будут и представители гребли на байдарках и каноэ.
Украина в гребле на байдарках и каноэ на Европейских Играх
В гребле на байдарках и каноэ будет разыграно 16 комплектов наград в течении трех дней.
22 июня
- Женский каноэ-двойка 500 м
- Мужской каноэ-двойка 500м
- Женская байдарка-четверка 500 м
- Мужская байдарка-двойка 500 м
23 июня
- Мужская байдарка-одиночка 200 м
- Женская байдарка-одиночка 200 м
- Мужская байдарка-четверка 500 м
- Женская байдарка-одиночка 200 м
- Мужская байдарка-одиночка 200 м
- Женская байдарка-двойка 500 м
24 июня
- Мужская байдарка-одиночка 500 м
- Смешанная байдарка-двойка 200 м
- Женская байдарка-одиночка 500 м
- Женский каноэ-одиночка 500 м
- Смешанный каноэ-двойка 200 м
- Мужской каноэ-одиночка 500 м
Состав сборной Украины в гребле на байдарках и каноэ
Мужчины:
- Дмитрий Даниленко
- Олег Кухарук
- Тарас Мазовский
- Тарас Мищук
- Андрей Рыбачок
- Иван Семыкин
- Игорь Трунов
- Виталий Верхелес
- Александр Зайцев
Женщины:
- Наталья Докиенко
- Инна Хрищун
- Людмила Лузан
- Анна Павлова
- Мария Повх
- Диана Рыбак
- Диана Танко
- Валерия Терета
Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.