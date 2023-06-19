Гребля на байдарках и каноэ на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Европейских Играх в гребле на байдарках и каноэ.

В Польше с 21 июня и по 2 июля пройдут ІІІ Европейские игры, которые состоятся в Кракове и некоторых меньших городках.

Представительство Украины на Играх будет насчитывать 219 спортсменов. Среди них будут и представители гребли на байдарках и каноэ.

Украина в гребле на байдарках и каноэ на Европейских Играх

В гребле на байдарках и каноэ будет разыграно 16 комплектов наград в течении трех дней.

22 июня

Женский каноэ-двойка 500 м

Мужской каноэ-двойка 500м

Женская байдарка-четверка 500 м

Мужская байдарка-двойка 500 м

23 июня

Мужская байдарка-одиночка 200 м

Женская байдарка-одиночка 200 м

Мужская байдарка-четверка 500 м

Женская байдарка-одиночка 200 м

Мужская байдарка-одиночка 200 м

Женская байдарка-двойка 500 м

24 июня

Мужская байдарка-одиночка 500 м

Смешанная байдарка-двойка 200 м

Женская байдарка-одиночка 500 м

Женский каноэ-одиночка 500 м

Смешанный каноэ-двойка 200 м

Мужской каноэ-одиночка 500 м

Состав сборной Украины в гребле на байдарках и каноэ

Мужчины:

Дмитрий Даниленко

Олег Кухарук

Тарас Мазовский

Тарас Мищук

Андрей Рыбачок

Иван Семыкин

Игорь Трунов

Виталий Верхелес

Александр Зайцев

Женщины:

Наталья Докиенко

Инна Хрищун

Людмила Лузан

Анна Павлова

Мария Повх

Диана Рыбак

Диана Танко

Валерия Терета

Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.