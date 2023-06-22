Кухарик и Трунов завоевали золото в дисциплине байдарка-двойка на 500 метров
Украинцы принесли своей стране очередные медали.
Олег Кухарик и Игорь Трунов принесли Украине золотые медали на Европейских играх
Дует байдарочников завершил гонку на 500 метров на первой строчке с результатом 1.28.928. Второе место досталось немцам, а тройку замкнули сербы.
Отметим, для украинской сборной это уже вторые медали на Европейских играх-2023. Ранее в аналогичной дисциплине Лузан и Терета завершили гонку на первой строчке.
На ISPORT также доступны все результатами сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ.