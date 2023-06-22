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Лузан и Терета выиграли первое золото для Украины

Украинки стали лучшими на 500-метровке.
Сегодня, 15:42
Людмила Лузан / Getty Images
Людмила Лузан / Getty Images

Людмила Лузан и Валерия Терета выиграли первое золото для Украины на Европейских играх 2023.

Вчера, напомним, наши спортсменки квалифицировались в финал вместе с представительницами Испании и Германии, а сегодня забрали заслуженное золото.

Людмила и Валерия были быстрее в каноэ-двойке в заплыве на 500 м, забрав для Украины первое золото на текущих соревнованиях.

С результатами всей сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ вы можете ознакомиться здесь.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Европейские Игры Людмила Лузан

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