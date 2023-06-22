Лузан и Терета выиграли первое золото для Украины
Украинки стали лучшими на 500-метровке.
Людмила Лузан и Валерия Терета выиграли первое золото для Украины на Европейских играх 2023.
Вчера, напомним, наши спортсменки квалифицировались в финал вместе с представительницами Испании и Германии, а сегодня забрали заслуженное золото.
Людмила и Валерия были быстрее в каноэ-двойке в заплыве на 500 м, забрав для Украины первое золото на текущих соревнованиях.
С результатами всей сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ вы можете ознакомиться здесь.