Байдарка-четверка принесла Украине первое серебро Евроигр-2023

Украинская байдарка-четверка на дистанции 500 метров завоевала серебро Европейских игр 2023 года.

Команда вышла на старт в следующем составе: Даниил Даниленко, Олег Кухарик, Иван Семыкин, Игорь Трунов.

Украинские спортсмены продемонстрировали второй результат (1:20.500) и не смогли обойти только испанскую четверку (1:19.964).

Это серебро стало для Украины первым на нынешних соревнованиях.

Со всеми результатами украинцев в дисциплине Гребля на байдарках и каноэ в рамках третьих Европейских игр можно ознакомиться на ISPORT.