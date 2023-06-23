iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Байдарка-четверка принесла Украине первое серебро Евроигр-2023

Украинские гребцы стали вторыми на дистанции 500 метров.
Сегодня, 15:45
Украинцы взяли серебро на дистанции 500 метров / Суспільне Спорт
Украинцы взяли серебро на дистанции 500 метров / Суспільне Спорт

Украинская байдарка-четверка на дистанции 500 метров завоевала серебро Европейских игр 2023 года.

Команда вышла на старт в следующем составе: Даниил Даниленко, Олег Кухарик, Иван Семыкин, Игорь Трунов.

Украинские спортсмены продемонстрировали второй результат (1:20.500) и не смогли обойти только испанскую четверку (1:19.964).

Это серебро стало для Украины первым на нынешних соревнованиях.

Со всеми результатами украинцев в дисциплине Гребля на байдарках и каноэ в рамках третьих Европейских игр можно ознакомиться на ISPORT.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гребля на байдарках и каноэ Европейские Игры-2023

Статьи по теме

Лузан завоевала вторую медаль Европейских игр-2023 Лузан завоевала вторую медаль Европейских игр-2023
"Не хотела делать "безопасный" прыжок": Бех-Романчук - о своем провале на ЕИ-2023 "Не хотела делать "безопасный" прыжок": Бех-Романчук - о своем провале на ЕИ-2023
Кухарик и Трунов завоевали золото в дисциплине байдарка-двойка на 500 метров Кухарик и Трунов завоевали золото в дисциплине байдарка-двойка на 500 метров
Кривбасс креативно в стиле Николаевского Ванька представил состав команд УПЛ Кривбасс креативно в стиле Николаевского Ванька представил состав команд УПЛ
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Украина16:37
Кривбасс креативно в стиле Николаевского Ванька представил состав команд УПЛ
Олимпийские виды16:37
Стрельба из лука на Европейских играх: Павлова выбила 40 десяток и выиграла квалификацию
Олимпийские виды16:35
Лузан завоевала вторую медаль Европейских игр-2023
Олимпийские виды16:19
Бокс на Европейских играх: Бондарчук с победы начал путь Украины на турнире, Харциз проиграл
Европа16:15
УЕФА предложил Ювентусу необычную сделку по поводу дела о махинациях
Украина16:10
Динамо назвало первых троих соперников на летнем тренировочном сборе
Олимпийские виды16:08
Пулевая стрельба на Европейских играх: никто из украинцев не сумел выйти в финал
Олимпийские виды15:45
Байдарка-четверка принесла Украине первое серебро Евроигр-2023
Олимпийские виды15:43
Тхэквондо на Европейских играх: юная Нагурная не смогла выйти в четвертьфинал
Формула 115:40
FIA прикрыла лазейку в правилах о лимите бюджетов команд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK