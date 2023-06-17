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Баскетбол на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT представляет календарь выступлений украинских баскетболистов на третьих европейских играх.
Сегодня, 14:37
Вероника Космач / Getty Images
Вероника Космач / Getty Images

В польском городе Краков пройдут ІІІ Европейские игры, на которых Украину будут представлять более двухсот спортсменов.

Будут среди них и представители такого вида спорта как баскетбол 3на3. В нем Украину представят четыре спортсменки - мужчин нет.

Украина в баскетболе 3на3 на Европейских Играх

Сборная Украины выступит в составе: Вероника Космач, Оксана Моллова, Мириам Уро-Ниле, Кристина Филевич.

Группа с 21 по 23 июня

  • Украина - Польша
  • Украина - Эстония
  • Украина - Литва

Плей-офф - 24 июня

На ISPORT можно узнать некоторые малоизвестные виды спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.


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