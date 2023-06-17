Баскетбол на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
ISPORT представляет календарь выступлений украинских баскетболистов на третьих европейских играх.
В польском городе Краков пройдут ІІІ Европейские игры, на которых Украину будут представлять более двухсот спортсменов.
Будут среди них и представители такого вида спорта как баскетбол 3на3. В нем Украину представят четыре спортсменки - мужчин нет.
Украина в баскетболе 3на3 на Европейских Играх
Сборная Украины выступит в составе: Вероника Космач, Оксана Моллова, Мириам Уро-Ниле, Кристина Филевич.
Группа с 21 по 23 июня
- Украина - Польша
- Украина - Эстония
- Украина - Литва
Плей-офф - 24 июня
На ISPORT можно узнать некоторые малоизвестные виды спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.