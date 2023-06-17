Стрельба из лука на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT представляет календарь выступлений украинских стрелков с лука на третьих европейских играх.

В польском городе Краков пройдут ІІІ Европейские игры, на которых Украину будут представлять более двухсот спортсменов.

Будут среди них и представители такого вида спорта как стрельба из лука. В нем Украину представят пять спортсменов и спортсменок.

Украина в стрельбе из лука на Европейских Играх

Среди мужчин Украина будет представлена: Алексей Гунбин, Иван Кожокарь, Артем Овчинников. Также эти трое будут представлены в командных соревнованиях среди мужчин.

Женское представительство от Украины: Анастасия Павлова и Ольга Хомутовская. Девушки выступят в индивидуальном турнире.

Соревнования по стрельбе из лука пройдет с 23 по 29 июня.

На ISPORT можно узнать некоторые малоизвестные виды спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.