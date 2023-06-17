Стрельба из лука на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
ISPORT представляет календарь выступлений украинских стрелков с лука на третьих европейских играх.
В польском городе Краков пройдут ІІІ Европейские игры, на которых Украину будут представлять более двухсот спортсменов.
Будут среди них и представители такого вида спорта как стрельба из лука. В нем Украину представят пять спортсменов и спортсменок.
Украина в стрельбе из лука на Европейских Играх
Среди мужчин Украина будет представлена: Алексей Гунбин, Иван Кожокарь, Артем Овчинников. Также эти трое будут представлены в командных соревнованиях среди мужчин.
Женское представительство от Украины: Анастасия Павлова и Ольга Хомутовская. Девушки выступят в индивидуальном турнире.
Соревнования по стрельбе из лука пройдет с 23 по 29 июня.
На ISPORT можно узнать некоторые малоизвестные виды спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.