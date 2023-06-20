Стендовая стрельба на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Евроиграх-2023 в стендовой стрельбе.

С 21 июня по 2 июля в Польше состоятся ІІІ Европейские игры, которые пройдут в Кракове и других городах поменьше.

На будущих соревнованиях Украину будут представлять более двухсот спортсменов. Украинцы выступят и в таком виде спорта, как стендовая стрельба.

Украина в стендовой стрельбе на Европейских Играх

На Евроиграх-2023 Украина в стендовой стрельбе в индивидуальных и командных соревнованиях будет представлена четырьмя спортсменами: одним мужчиной и тремя женщинами.

Состав сборной Украины по стендовой стрельбе

Мужчины

Николай Мильчев - круглый стенд

Женщины

Ирина Маловичко - круглый стенд

Виктория Науменко - круглый стенд

Елена Охотская - траншейный стенд

Соревнования по стендовой стрельбе пройдут с 25 июня по 2 июля.

На ISPORT можно узнать о некоторых малоизвестных видах спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.