Стендовая стрельба на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Евроиграх-2023 в стендовой стрельбе.
С 21 июня по 2 июля в Польше состоятся ІІІ Европейские игры, которые пройдут в Кракове и других городах поменьше.
На будущих соревнованиях Украину будут представлять более двухсот спортсменов. Украинцы выступят и в таком виде спорта, как стендовая стрельба.
Украина в стендовой стрельбе на Европейских Играх
На Евроиграх-2023 Украина в стендовой стрельбе в индивидуальных и командных соревнованиях будет представлена четырьмя спортсменами: одним мужчиной и тремя женщинами.
Состав сборной Украины по стендовой стрельбе
Мужчины
- Николай Мильчев - круглый стенд
Женщины
- Ирина Маловичко - круглый стенд
- Виктория Науменко - круглый стенд
- Елена Охотская - траншейный стенд
Соревнования по стендовой стрельбе пройдут с 25 июня по 2 июля.
На ISPORT можно узнать о некоторых малоизвестных видах спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.