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Мильчев и Маловичко - серебрянные призеры чемпионата мира по стендовой стрельбе

Украинский дуэт не дотянул немного до победы в финальном противостоянии.
Вчера, 22:06
Николай Мильчев и Ирина Маловичко / НОК Украины
Николай Мильчев и Ирина Маловичко / НОК Украины

В Баку, Азербайджан, проходит чемпионат мира по стендовой стрельбе.

Сегодня, 20 августа, завершилась часть соревнований, которая была посвящена скиту. Для украинцев в этой дисциплине лучшим оказался последний день. Украинская смешанная пара Николай Мильчев и Ирина Маловичко прошли в финал соревнований.

Мильчев и Маловичко противостояли американскому дуэту Винсент Хэнкок/Остин Смит. Игра за золото получилась непредсказуемой и захватывающей, поскольку каждая команда имела преимущество в определенный момент противостояния:

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Сперва повели американцы (15-14), затем инициативу перехватили украинцы (30-28 в пользу нашей сборной). Увы, этот гандикап не удалось сберечь, ведь американская пара после 6 серии все же вырвала победу и золотые медали (43-42).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стендовая стрельба чемпионат мира

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