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Костевич стала призеркой чемпионата мира-2023 по пулевой стрельбе

Спортсменка завоевала для Украины первую медаль нынешнего мирового первенства.
Сегодня, 14:35
Елена Костевич / Getty Images
Елена Костевич / Getty Images

Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира-2023 по пулевой стрельбе, который проходит в столице Азербайджана Баку.

Обладательницей серебряной награды мирового первенства стала Елена Костевич.

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Украинская спортсменка показала второй результат в олимпийском виде - стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров.

Чемпионкой соревнований стала немка Дорин Веннекамп.

Чемпионат мира по пулевой стрельбе
Малокалиберный пистолет, 25 метров
Женщины

  1. Дорин Веннекамп (Германия) - 40 мишеней
  2. Елена Костевич (Украина) - 31
  3. Агате Расмане (Латвия) - 25

Напомним, что украинское женское трио завоевало золотую медаль в пулевой стрельбе на Европейских играх.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Елена Костевич пулевая стрельба

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