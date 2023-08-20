Костевич стала призеркой чемпионата мира-2023 по пулевой стрельбе
Спортсменка завоевала для Украины первую медаль нынешнего мирового первенства.
Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира-2023 по пулевой стрельбе, который проходит в столице Азербайджана Баку.
Обладательницей серебряной награды мирового первенства стала Елена Костевич.
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Украинская спортсменка показала второй результат в олимпийском виде - стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров.
Чемпионкой соревнований стала немка Дорин Веннекамп.
Чемпионат мира по пулевой стрельбе
Малокалиберный пистолет, 25 метров
Женщины
- Дорин Веннекамп (Германия) - 40 мишеней
- Елена Костевич (Украина) - 31
- Агате Расмане (Латвия) - 25
Напомним, что украинское женское трио завоевало золотую медаль в пулевой стрельбе на Европейских играх.