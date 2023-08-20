Костевич стала призеркой чемпионата мира-2023 по пулевой стрельбе

Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира-2023 по пулевой стрельбе, который проходит в столице Азербайджана Баку.

Обладательницей серебряной награды мирового первенства стала Елена Костевич.

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Украинская спортсменка показала второй результат в олимпийском виде - стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров.

Чемпионкой соревнований стала немка Дорин Веннекамп.

Чемпионат мира по пулевой стрельбе

Малокалиберный пистолет, 25 метров

Женщины

Дорин Веннекамп (Германия) - 40 мишеней Елена Костевич (Украина) - 31 Агате Расмане (Латвия) - 25

Напомним, что украинское женское трио завоевало золотую медаль в пулевой стрельбе на Европейских играх.