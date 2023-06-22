Елена Костевич - бронзовая медалистка Европейских игр

В Кракове, Польша продолжают идти Европейские Игры-2023.

Сегодня, 22 июня, были разыграны медали в пулевой стрельбе с 10 метров среди женщин.

Победу добыла представительница Франции Камиль Йедржеевски, опередив на 0,5 балла полячку Клаудию Брес.

Имменитая украинка Елена Костевич смогла не упустить бронзовую медаль несмотря на не самое лучшее выступление в финале.

После того, как в финале выбыли четыре спортсменки, Костевич провела несколько плохих выстрелов, но задел, который она организовала до этого, позволил ей на 0,1 балла обойти соперницу из Греции.

Отметим, что ранее Украина добыла два золота в гребле на байдарках и каное. Сперва победили Людмила Лузан и Валерия Терета в каное-двойке среди женщин, а затем сразу их достижение в аналогичной дисциплине повторили Олег Кухарик и Игорь Трунов.

Напомним, на ISPORT доступны все результаты сборной Украины по пулевой стрельбе.