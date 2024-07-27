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Костевич стала рекордсменкой Украины по количеству выступлений на Олимпиаде

Известная украинская спортсменка приняла участие на шестой Олимпиаде.
Сегодня, 15:53
Елена Костевич / Getty Images
Елена Костевич / Getty Images

В рамках Олимпийских Игр-2024 состоялись соревнования в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м среди женщин.

В квалификации приняла участие и украинка Елена Костевич, для которой эти Игры стали шестыми в профессиональной карьере.

Таким образом, 39-летняя Костевич стала единоличным лидером среди украинских спортсменов по количеству выступлений на Олимпиаде, установив национальный рекорд.

Ранее Елена делила рекорд по количеству выступлений с рядом атлетов, а именно с: Андреем Дериземлей, Олегом Лыковым, Максимом Оберемко, Валентиной Шевченко, Валентиной Семеренко, Натальей Фокиной-Семеновой и Александром Абраменко.

Также отметим, что пятой эта Олимпиада станет для Ольги Харлан, которая стартует через несколько дней в индивидуальных соревнованиях по фехтованию саблей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Елена Костевич

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