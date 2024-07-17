Стрельба на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по стрельбе на Олимпийских играх в Париже.
Со стартом Олимпийских игр в Париже начнутся и соревнования по стрельбе.
Сборную Украины в этом виде спорта будут представлять шестеро спортсменов.
Состав сборной Украины по стрельбе на Олимпиаду
Пулевая стрельба:
- Павел Коростылев
- Виктор Банькин
- Максим Городинец
- Сергей Кулиш
- Елена Костевич
Стендовая стрельба:
- Ирина Маловичко
Расписание и результаты соревнований украинцев
- 27.07 Микст, винтовка, квалификация и финал
- 27.07 Елена Костевич, пистолет, 10 м, квалификация
- 27.07 Павел Коростылев, пистолет, 10 м, квалификация
- 28.07 Павел Коростылев, пистолет 10 м, финал
- 28.07 Сергей Кулиш, винтовка, 10 м, квалификация
- 28.07 Елена Костевич, пистолет, 10 м, финал
- 29.07 Микст, пистолет, квалификация
- 29.07 Сергей Кулиш, винтовка, 10 м, финал
- 30.07-31.07 Ирина Маловичко, трап, квалификация
- 30.07 Микст, пистолет, финал
- 31.07 Сергей Кулиш, винтовка из трех положений, 50 м, квалификация
- 01.09-02.09 Сергей Кулиш, винтовка из трех положений, 50 м, финал
- 02.09-04.09 Ирина Маловичко, скит, квалификация
- 02.09 Елена Костевич, пистолет, 25 м, квалификация
- 03.09 Елена Костевич, пистолет, 25 м, финал
- 04.09 Виктор Банькин, Максим Городинец, скоростной пистолет, 25 м, квалификация
- 04.09 Ирина Маловичко, скит, финал
- 05.09 Виктор Банькин, Максим Городинец, скоростной пистолет, 25 м, финал
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