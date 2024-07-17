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Стрельба на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по стрельбе на Олимпийских играх в Париже.
Сегодня, 17:33
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images

Со стартом Олимпийских игр в Париже начнутся и соревнования по стрельбе.

Сборную Украины в этом виде спорта будут представлять шестеро спортсменов.

Состав сборной Украины по стрельбе на Олимпиаду

Пулевая стрельба:

  • Павел Коростылев
  • Виктор Банькин
  • Максим Городинец
  • Сергей Кулиш
  • Елена Костевич

Стендовая стрельба:

  • Ирина Маловичко

Расписание и результаты соревнований украинцев

  • 27.07 Микст, винтовка, квалификация и финал
  • 27.07 Елена Костевич, пистолет, 10 м, квалификация
  • 27.07 Павел Коростылев, пистолет, 10 м, квалификация
  • 28.07 Павел Коростылев, пистолет 10 м, финал
  • 28.07 Сергей Кулиш, винтовка, 10 м, квалификация
  • 28.07 Елена Костевич, пистолет, 10 м, финал
  • 29.07 Микст, пистолет, квалификация
  • 29.07 Сергей Кулиш, винтовка, 10 м, финал
  • 30.07-31.07 Ирина Маловичко, трап, квалификация
  • 30.07 Микст, пистолет, финал
  • 31.07 Сергей Кулиш, винтовка из трех положений, 50 м, квалификация
  • 01.09-02.09 Сергей Кулиш, винтовка из трех положений, 50 м, финал
  • 02.09-04.09 Ирина Маловичко, скит, квалификация
  • 02.09 Елена Костевич, пистолет, 25 м, квалификация
  • 03.09 Елена Костевич, пистолет, 25 м, финал
  • 04.09 Виктор Банькин, Максим Городинец, скоростной пистолет, 25 м, квалификация
  • 04.09 Ирина Маловичко, скит, финал
  • 05.09 Виктор Банькин, Максим Городинец, скоростной пистолет, 25 м, финал

Также на ISPORT доступно расписание на другие виды спорта, в которых украинские спортсмены будут принимать участие на ОИ-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина на олимпиаде

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