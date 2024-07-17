Стрельба на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по стрельбе на Олимпийских играх в Париже.

Со стартом Олимпийских игр в Париже начнутся и соревнования по стрельбе.

Сборную Украины в этом виде спорта будут представлять шестеро спортсменов.

Состав сборной Украины по стрельбе на Олимпиаду

Пулевая стрельба:

Павел Коростылев

Виктор Банькин

Максим Городинец

Сергей Кулиш

Елена Костевич

Стендовая стрельба:

Ирина Маловичко

Расписание и результаты соревнований украинцев

27.07 Микст, винтовка, квалификация и финал

27.07 Елена Костевич, пистолет, 10 м, квалификация

27.07 Павел Коростылев, пистолет, 10 м, квалификация

28.07 Павел Коростылев, пистолет 10 м, финал

28.07 Сергей Кулиш, винтовка, 10 м, квалификация

28.07 Елена Костевич, пистолет, 10 м, финал

29.07 Микст, пистолет, квалификация

29.07 Сергей Кулиш, винтовка, 10 м, финал

30.07-31.07 Ирина Маловичко, трап, квалификация

30.07 Микст, пистолет, финал

31.07 Сергей Кулиш, винтовка из трех положений, 50 м, квалификация

01.09-02.09 Сергей Кулиш, винтовка из трех положений, 50 м, финал

02.09-04.09 Ирина Маловичко, скит, квалификация

02.09 Елена Костевич, пистолет, 25 м, квалификация

03.09 Елена Костевич, пистолет, 25 м, финал

04.09 Виктор Банькин, Максим Городинец, скоростной пистолет, 25 м, квалификация

04.09 Ирина Маловичко, скит, финал

05.09 Виктор Банькин, Максим Городинец, скоростной пистолет, 25 м, финал

Также на ISPORT доступно расписание на другие виды спорта, в которых украинские спортсмены будут принимать участие на ОИ-2024.

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