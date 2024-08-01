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Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде в Париже

Сергей Кулиш завоевал серебро.
Сегодня, 11:22
Cергей Кулиш / Getty Images
Cергей Кулиш / Getty Images

В Париже прошел финал Олимпийских соревнований по стрельбе с 50 м из трех положений.

Борьбу за медаль вел и украинец Сергей Кулиш, который прекрасно провел финал.

После стрельбы с колена и стрельбы лежа Кулиш был третьим, далее была стрельба стоя, и там Сергей улучшил свой результат, выйдя на первую строчку.

Далее шла стрельба на выбывание среди восьми спортсменов, и там Кулиш продолжил демонстрировать прекрасный уровень, но, к сожалению, уступил первое место китайскому спортсмену.

Впрочем, Сергей принес Украине вторую медаль на этих Играх, став серебряным призером с результатом 461.3.

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  1. Лю Юкун (Китай) – 463,6
  2. Сергей Кулиш (Украина) – 461,3
  3. Свапнил Кусале (Индия) – 451,4

Напомним, на нашем сайте есть расписание всех соревнований с участием украинцев.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада Сергей Кулиш

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