Женское трио завоевало золотую медаль в пулевой стрельбе на Европейских играх

В Польше продолжаются Европейские игры в рамках которых состоялся финал командных женских соревнований по пулевой стрельбе из пистолета на расстоянии 25 метров.

Украинская команда в составе Юлии Коростылевой, Анастасии Немец и Елены Костевич вышли в финал, где встретились с польской командой.

Обе команды начали поединок далеко не идеально, впервые 10 баллов полячки заработали только в пятой серии, а Украинки вообще в седьмой. Но это не мешало украинкам брать серию по серии и в итоге уверенно победить!

Матч за золото

Украина – Польша 16:8

Отметим, что ранее на этих Европейских играх Костевич выиграла бронзу в стрельбе из пневматического пистолета (10 метров), а Коростылева вместе с братом Павлом стала чемпионкой в дисциплине скоростной пистолет. Все медали украинских атлетов в рамках ЕИ-2023 доступны на ISPORT.