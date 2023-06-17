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Текбол на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT представляет календарь выступлений украинских текболистов на третьих европейских играх.
Сегодня, 19:12
Олег Усиченко / НФТУ
Олег Усиченко / НФТУ

В польском городе Краков пройдут ІІІ Европейские игры, на которых Украину будут представлять более двухсот спортсменов.

Будут среди них и представители такого вида спорта как текбол. В нем Украину представят четверо спортсменов и спортсменок.

Украина в текболе на Европейских Играх

В текболе Украину представят двое спортсменов: Дмитрий Шевчук и Олег Усиченко. Они сразятся в сингловом и парном разрядах, а также в смешанном парном разряде.

В этих самых категориях примут участие и две украинки: Екатерина Фесенко и Дарья Зеленская. 

Соревнования по текболу пройдут с 28 июня по 1 июля.

На ISPORT можно узнать некоторые малоизвестные виды спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.


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