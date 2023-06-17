Текбол на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

В польском городе Краков пройдут ІІІ Европейские игры, на которых Украину будут представлять более двухсот спортсменов.

Будут среди них и представители такого вида спорта как текбол. В нем Украину представят четверо спортсменов и спортсменок.

Украина в текболе на Европейских Играх

В текболе Украину представят двое спортсменов: Дмитрий Шевчук и Олег Усиченко. Они сразятся в сингловом и парном разрядах, а также в смешанном парном разряде.

В этих самых категориях примут участие и две украинки: Екатерина Фесенко и Дарья Зеленская.

Соревнования по текболу пройдут с 28 июня по 1 июля.

На ISPORT можно узнать некоторые малоизвестные виды спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.