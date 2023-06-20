Муай тай на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Евроиграх-2023 в тайском боксе.

С 21 июня по 2 июля в польском Кракове и других городах поменьше пройдут ІІІ Европейские игры.

На будущих соревнованиях Украину будут представлять более двухсот спортсменов. Выступят украинцы и в таком виде спорта, как муай тай или тайский бокс.

Украина в муай тай на Европейских Играх

Во время Евроигр-2023 в тайском боксе будут разыграны десять комплектов наград. Украина в муай тай будет представлена шестью спортсменами: во всех пяти весовых категориях среди мужчин и в одной женской весовой категории.

Состав сборной Украины по муай тай

Мужчины

Владислав Микитась (60 кг)

Игорь Любченко (67 кг)

Александр Ефименко (71 кг)

Егор Скурихин (81 кг)

Олег Приймачов (91 кг)

Женщины

Анастасия Михайленко (51 кг)

Соревнования по муай тай пройдут с 25 по 27 июня.

На ISPORT можно узнать о некоторых малоизвестных видах спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.