Муай тай на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Евроиграх-2023 в тайском боксе.
С 21 июня по 2 июля в польском Кракове и других городах поменьше пройдут ІІІ Европейские игры.
На будущих соревнованиях Украину будут представлять более двухсот спортсменов. Выступят украинцы и в таком виде спорта, как муай тай или тайский бокс.
Украина в муай тай на Европейских Играх
Во время Евроигр-2023 в тайском боксе будут разыграны десять комплектов наград. Украина в муай тай будет представлена шестью спортсменами: во всех пяти весовых категориях среди мужчин и в одной женской весовой категории.
Состав сборной Украины по муай тай
Мужчины
- Владислав Микитась (60 кг)
- Игорь Любченко (67 кг)
- Александр Ефименко (71 кг)
- Егор Скурихин (81 кг)
- Олег Приймачов (91 кг)
Женщины
- Анастасия Михайленко (51 кг)
Соревнования по муай тай пройдут с 25 по 27 июня.
На ISPORT можно узнать о некоторых малоизвестных видах спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.