Микитась и Михайленко - бронзовые призеры Европейских игр-2023 по муай тай

Украинские бойцы уступили в полуфиналах, но все равно принесли награду в копилку нашей страны.

В понедельник, 26 июня, в Польше состоялись полуфинальные поединки по муай тай на Европейских играх-2023.

В одном из полуфиналов весовой категории 60 кг выступил Владислав Микитась. Его оппонентом стал представитель Турции Серчан Коц.

Бой получился очень равным, но, к сожалению, именно Микитась оказался проигравшим - счет поединка 28:29.

Однако даже такой результат позволил Владиславу заработать бронзовую медаль, которая поможет Украине в общем медальном зачете турнира.

В женском полуфинале (51 кг) на бой против Роксаны Даргель из Польши вышла Анастасия Михайленко. И так же, как и в случае с Микитасем, украинка в равном поединке уступила своей оппонентке со счетом 28:29. Но это все равно принесло ей "бронзу".

Стоит также отметить, что в еще одном полуфинале другой весовой категории 67 кг) Игорь Любченко победил Свена Линуса Биландера со счетом 30:27 и завоевал право побороться за золотую медаль.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами соревнований Европейских игр-2023, в которых участвуют украинские спортсмены.