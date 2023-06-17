Карате на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

В польском городе Краков пройдут ІІІ Европейские игры, на которых Украину будут представлять более двухсот спортсменов.

Будут среди них и представители такого вида спорта как карате. В нем Украину представят семеро спортсменов и спортсменок.

Украина в карате на Европейских Играх

Соревнования по карате пройдут 22-23 июня в городе Бельско-Бяла в спорткомплексе Dębowiec Sports Arena (4500 зрительских мест). В турнире будет система раунд-робин (группой этап), которая хорошо знакома нашим спортсменам по Премьер-лиге.

Состав сборной Украины по карате

Валерий Чоботарь - до 84 кг

Никита Филипов - до 60 кг

Андрей Заплитный - до 75 кг

Анжелика Терлюга - до 55 кг

Анита Серегина - до 61 кг

Екатерина Крива - до 50 кг

Галина Мельник - до 68 кг

На ISPORT можно узнать некоторые малоизвестные виды спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.