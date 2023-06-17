Карате на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
ISPORT представляет календарь выступлений украинских каратистов на третьих европейских играх.
В польском городе Краков пройдут ІІІ Европейские игры, на которых Украину будут представлять более двухсот спортсменов.
Будут среди них и представители такого вида спорта как карате. В нем Украину представят семеро спортсменов и спортсменок.
Украина в карате на Европейских Играх
Соревнования по карате пройдут 22-23 июня в городе Бельско-Бяла в спорткомплексе Dębowiec Sports Arena (4500 зрительских мест). В турнире будет система раунд-робин (группой этап), которая хорошо знакома нашим спортсменам по Премьер-лиге.
Состав сборной Украины по карате
- Валерий Чоботарь - до 84 кг
- Никита Филипов - до 60 кг
- Андрей Заплитный - до 75 кг
- Анжелика Терлюга - до 55 кг
- Анита Серегина - до 61 кг
- Екатерина Крива - до 50 кг
- Галина Мельник - до 68 кг
На ISPORT можно узнать некоторые малоизвестные виды спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.