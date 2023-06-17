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Карате на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT представляет календарь выступлений украинских каратистов на третьих европейских играх.
Сегодня, 18:33
Анита Серегина / Getty Images
Анита Серегина / Getty Images

В польском городе Краков пройдут ІІІ Европейские игры, на которых Украину будут представлять более двухсот спортсменов.

Будут среди них и представители такого вида спорта как карате. В нем Украину представят семеро спортсменов и спортсменок.

Украина в карате на Европейских Играх

Соревнования по карате пройдут 22-23 июня в городе Бельско-Бяла в спорткомплексе Dębowiec Sports Arena (4500 зрительских мест). В турнире будет система раунд-робин (группой этап), которая хорошо знакома нашим спортсменам по Премьер-лиге.

Состав сборной Украины по карате

  • Валерий Чоботарь - до 84 кг
  • Никита Филипов - до 60 кг
  • Андрей Заплитный - до 75 кг
  • Анжелика Терлюга - до 55 кг
  • Анита Серегина - до 61 кг
  • Екатерина Крива - до 50 кг
  • Галина Мельник - до 68 кг

На ISPORT можно узнать некоторые малоизвестные виды спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.

 


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