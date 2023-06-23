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Заплитный стал чемпионом Европейских игр-2023

Украинский каратист завоевал золотую награду.
Сегодня, 18:55
Андрей Заплитный / Getty Images
Андрей Заплитный / Getty Images

В рамках Европейских игр, проходящих в польском Кракове, состоялись соревнования по карате[/link_local]] среди мужчин до 75 килограммов.

21-летний украинец Андрей Заплитный завоевал золотую медаль.

На групповом этапе каратист достаточно уверенно одержал победу во всех трех боях и занял первую строчку таблицы.

В полуфинале украинский спортсмен одолел бельгийца Квентина Махаудена.

В финальной схватке Заплитный оказался сильнее итальянца Даниеле Де Виво. Украинский каратист за две секунды до конца поединка проигрывал 2:3, но смог сравнять счет и одержать победу решением судей.

На ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями, которые завоевали украинцы в рамках ІІІ Европейских Игр. Кроме того, также у нас доступен медальный зачет турнира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карате Европейские Игры-2023

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