Заплитный стал чемпионом Европейских игр-2023

В рамках Европейских игр, проходящих в польском Кракове, состоялись соревнования по карате[/link_local]] среди мужчин до 75 килограммов.

21-летний украинец Андрей Заплитный завоевал золотую медаль.

На групповом этапе каратист достаточно уверенно одержал победу во всех трех боях и занял первую строчку таблицы.

В полуфинале украинский спортсмен одолел бельгийца Квентина Махаудена.

В финальной схватке Заплитный оказался сильнее итальянца Даниеле Де Виво. Украинский каратист за две секунды до конца поединка проигрывал 2:3, но смог сравнять счет и одержать победу решением судей.

На ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями, которые завоевали украинцы в рамках ІІІ Европейских Игр. Кроме того, также у нас доступен медальный зачет турнира.