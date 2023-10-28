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Украинец Чеботарь стал бронзовом призером чемпионата мира по карате

Наш спортсмен в поединке за медаль одолел россиянина.
Сегодня, 13:26
Валерий Чеботарь / UKF
Валерий Чеботарь / UKF

Валерий Чеботарь завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по карате.

Украинский спортсмен на пути к финалу одолел трех оппонентов, однако в полуфинале уступил египтянину Юссефу Бадави, получив право бороться лишь за третье место.

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В поединке за бронзу 30-летний Чеботарь без особых проблем одолел россиянина Эдуарда Гаспаряна, завоевав медаль в категории до 84 кг.

Напомним, на прошлом чемпионате мира, который проходил в 2018 году в Мадриде, украинец завоевал серебро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карате валерий чеботарь

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