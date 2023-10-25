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Терлюга проиграла в полуфинале ЧМ по карате из-за протеста соперницы

Команду соперницы не устроил тот факт, что на табло не шел счет.
25 октября, 21:22
Анджелика Терлюга / Getty Images
Анджелика Терлюга / Getty Images

Анджелика Терлюга уступила представительнице Болгарии Ивет Горановой в полуфинале ЧМ по карате.

Украинка дошла до полуфинала в весовой категории до 55 кг, где победила Горанову со счетом 14:11. Однако после боя команда Горановой подала протест.

Суть его была в том, что на табло не шел отсчет времени. а потому поединок возобновили с 1.17, когда счет был 5:4 в пользу предстаивтельницы Болгарии.

Второй, скажем так, раунд Терлюга проиграла 4:6, и теперь будет соревноваться за бронзовые медали. Это может первая награда Анджелики на ЧМ.

Ранее, напомним, Ярослава Магучих уступила в финале голосования на титул лучшей спортсменки Европы.

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