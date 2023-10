Магучих не сумела выиграть звание лучшей атлетки Европы

В субботу, 21 октября, European Athletics подвела итоги голосования на звание лучших спортсменов Европы 2023 года.

Ярослава Магучих сумела пробиться в тройку номинантов на звание лучшей спортсменки года, однако награда досталась не ей.

Лучшей легкоатлеткой года второй раз подярд стала нидерландская бегунья Фемке Бол. В активе два золота чемпионата мира по бегу на 400 м и эстафете 4х400 м.

UNSTOPPA-BOL! 👑



For the second year in a row, Femke Bol 🇳🇱 is the women’s European Athlete of the Year! 🏆



And Bol becomes the first athlete to win the award in back-to-back years since Dafne Schippers in 2014-15. 💫#GoldenTracks pic.twitter.com/DsjBMtcbEK