Магучих официально стала обладательницей мирового рекорда
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих официально стала обладетельницей мирового рекорда по прыжкам в высоту.
Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) ратифицировала мировой рекорд, установленный украинкой еще в июле.
Напомним, что на этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих побила рекорд, установленный Стефка Костадиной еще в 1987 году.
Ярослава сначала обыграла в битве за золото Николу Олислагерс, взяв планку 2,03 метра, а затем пошла на мировой рекорд.
Сначала украинка со второй попытки взяла 2,07, а затем подняла планку до 2,10, и взяв ее с первой же попытки побила рекорд Костадиновой.
На текщий момент Ярослава Магучих - единственная украинская легкоатлетка с активным мировым рекордом.
Ранее также стало известно, почему Магучих перенесла свадьбу.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!