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Магучих официально стала обладательницей мирового рекорда

World Athletics наконец ратифицировала достижение украинки.
Сегодня, 00:45
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих официально стала обладетельницей мирового рекорда по прыжкам в высоту.

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) ратифицировала мировой рекорд, установленный украинкой еще в июле.

Напомним, что на этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих побила рекорд, установленный Стефка Костадиной еще в 1987 году.

Ярослава сначала обыграла в битве за золото Николу Олислагерс, взяв планку 2,03 метра, а затем пошла на мировой рекорд.

Сначала украинка со второй попытки взяла 2,07, а затем подняла планку до 2,10, и взяв ее с первой же попытки побила рекорд Костадиновой.

На текщий момент Ярослава Магучих - единственная украинская легкоатлетка с активным мировым рекордом.

Ранее также стало известно, почему Магучих перенесла свадьбу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ярослава Магучих

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