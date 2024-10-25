Магучих официально стала обладательницей мирового рекорда

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих официально стала обладетельницей мирового рекорда по прыжкам в высоту.

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) ратифицировала мировой рекорд, установленный украинкой еще в июле.

Напомним, что на этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих побила рекорд, установленный Стефка Костадиной еще в 1987 году.

Ярослава сначала обыграла в битве за золото Николу Олислагерс, взяв планку 2,03 метра, а затем пошла на мировой рекорд.

Сначала украинка со второй попытки взяла 2,07, а затем подняла планку до 2,10, и взяв ее с первой же попытки побила рекорд Костадиновой.

На текщий момент Ярослава Магучих - единственная украинская легкоатлетка с активным мировым рекордом.

Ранее также стало известно, почему Магучих перенесла свадьбу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!