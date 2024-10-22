Магучих отложила свадьбу – Ярослава объяснила свое решение

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала, что им с любимым пришлось отложить собственную свадьбу. Ярослава объяснила, чем вызвано такое решение.

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"Досадно, но не можем сейчас провести церемонию свадьбы, потому что мне очень хотелось бы жениться в Украине, в Днепре, собрать родственников, друзей. Но, к сожалению, не можем этого сделать из-за войны.

Нет такой возможности сейчас и, честно говоря, не хочется, не ко времени. Хотя, с другой стороны, вроде бы говорят, что надо жить жизнь здесь и сейчас, ведь молодой возраст, самый расцвет, скажем так. Но я понимаю, что хочу собрать на свадьбе родственников, друзей, а сейчас это сложно, потому что все разбросаны по миру. А делать церемонию за границей, так это будет только какая-то женская свадьба", сказала Ярослава.

Напомним, ранее Магучих заявила, что вполне заслуживает награды "спортсменка года".

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