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Магучих: Заслуживаю звания лучшей легкоатлетки

Украинка провела потрясающий сезон.
Сегодня, 18:20
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих амбициозно заявила, что считает себя лучшей легкоатлеткой года и должна забрать соответствующую награду.

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"Конечно, заслуживаю этого звания (смеется – прим). Я уже не впервые номинирована на эту награду. Кроме того, была спортсменкой года по версии Europian Athletics в номинации Rising star (восходящая звезда), поэтому не хватает звания лучшей в мире».

Приятно, что меня номинировали. Я продемонстрировала действительно хороший результат: стала олимпийской чемпионкой, побила мировой рекорд – потому это логично", - сказала Ярослава.

Напомним, в этом году Магучих завоевала золотую медаль на ОИ-2024 в Париже.

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