Магучих: Чувствуешь, что за границей некоторые устали от войны, от украинцев

Украинская легкоатлетка рассказала о том, что в Європе начали забывать о войне.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала об отношении европейцев к войне в Украине, заявив, что некоторые начали забывать о событиях, происходящих в нашей стране:

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"Когда за границей более-менее общаешься с местными, уже чувствуешь, что некоторые люди устали от этой войны, от украинцев. И часто ловишь себя на мысли, что их так много.

Но я стараюсь им напомнить, что камон мы воюем за нашу независимость, за ваш мир в Европе. Ибо если мы проигрываем, то проигрывает весь мир, а русские придут убивать вас. Два года тому назад у меня был такой случай в Германии. Говорили тогда, что Украине нужно отдать части территории и будет гораздо легче.

Я приехала на СТО осмотреть машину. И меня на сервисе спросили, а почему вы не отдадите им эти территории, и все война закончится? Я начинаю доносить, что не кончится война. Россияне начали ее еще в 2014 году, оккупировали Крым, часть Донецкой области и Луганской области. И сейчас они продолжают воевать. И потом они снова придут. Просто, блин, базовые вещи",- цитирует Магучих Трибуна.

Напомним, украинская легкоатлетка обнажилась для откровенной фотосессии.

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