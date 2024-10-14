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Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки мира

Украинка попала в пятерку претенденток.
Сегодня, 19:32
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Организация World Athletics опубликовала список номинанток на звание лучшей легкоатлетки мира.

В пятерку кандидаток вошла и украинка Ярослава Магучих. Она стала единственной представительницей нашей страны.

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Магучих поборется с американской метательницей диска Валари Оллман, американской прыгуньей в длину Тарой Дэвис-Вудголл, бельгийской многоборкой Нафиссату Тиам и австралийской прыгуньей с шестом Ниной Кеннеди.

Голосование в этой номинации продлится до 21 октября, 01:00. Проголосовать за Ярославу можно по этой ссылке

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ярослава Магучих

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