Магучих призналась, сколько еще планирует выступать на Олимпиадах

Украинская легкоатлетика Ярослава Магучих призналась, сколько планирует соревноваться на Олимпиадах:

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"Все индивидуально, но прыгают где-то до 35. И вот у меня в планах еще две Олимпиады. То есть Австралия 2032 и все. Мне будет 31 и как раз еще можно прыгать", - заявила Ярослава.

Стоит отметить, что Магучих завоевала "золото" Олимпийских игр в Париже.

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