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Магучих показала фото с любимым - фанаты легкоатлетики шокировали реакцией

Не всем понравилась новая публикация Ярославы в Twitter.
Сегодня, 09:27
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих начала активно вести свои социальные сети. Спортсменка делится со своими поклонниками разными снимками из своих путешествий и другими моментами жизни.

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Ярослава Магучих опубликовала новый пост в своем Twitter, где показала сообществу своего любимого:

"Провести вечер вдвоем или провести вечер со всем миром? Провести вечер вдвоем с моим миром", - подписала видео Ярослава.

Отметим, что не всем понравилась эта публикация: "У вас есть парень. Руки опускаются", "Разумеется. Удачи", "Отписка", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, Ярослава Магучих номинирована на звание лучшей спортсменки года в Европе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ярослава Магучих

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