Магучих показала фото с любимым - фанаты легкоатлетики шокировали реакцией
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих начала активно вести свои социальные сети. Спортсменка делится со своими поклонниками разными снимками из своих путешествий и другими моментами жизни.
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Ярослава Магучих опубликовала новый пост в своем Twitter, где показала сообществу своего любимого:
"Провести вечер вдвоем или провести вечер со всем миром? Провести вечер вдвоем с моим миром", - подписала видео Ярослава.
- провести вечір вдвох чи провести вечір з усім світом?— Yaroslava Mahuchikh (@YaraMahuchikh) September 20, 2024
- провести вечір вдвох з моїм світом ❤️ pic.twitter.com/7UugsKZJu9
Отметим, что не всем понравилась эта публикация: "У вас есть парень. Руки опускаются", "Разумеется. Удачи", "Отписка", - пишут поклонники в комментариях.
Напомним, Ярослава Магучих номинирована на звание лучшей спортсменки года в Европе.
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