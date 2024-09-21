Магучих показала фото с любимым - фанаты легкоатлетики шокировали реакцией

Не всем понравилась новая публикация Ярославы в Twitter.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих начала активно вести свои социальные сети. Спортсменка делится со своими поклонниками разными снимками из своих путешествий и другими моментами жизни.

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Ярослава Магучих опубликовала новый пост в своем Twitter, где показала сообществу своего любимого:

"Провести вечер вдвоем или провести вечер со всем миром? Провести вечер вдвоем с моим миром", - подписала видео Ярослава.

- провести вечір вдвох чи провести вечір з усім світом?

- провести вечір вдвох з моїм світом ❤️ pic.twitter.com/7UugsKZJu9 — Yaroslava Mahuchikh (@YaraMahuchikh) September 20, 2024

Отметим, что не всем понравилась эта публикация: "У вас есть парень. Руки опускаются", "Разумеется. Удачи", "Отписка", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, Ярослава Магучих номинирована на звание лучшей спортсменки года в Европе.

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