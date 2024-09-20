Магучих номинирована на звание спортсменки года в Европе

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих претендует на звание спортсменки года в Европе.

European Athletics объявила, что украинка номинирована на награду.

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Среди претенденток: Фемке Болл, Сифан Хассан, Эмиси Огунлее, Надя Баттоклетти, Нафиссату Тиам, Кили Ходжкинсон, Малайка Михамбо, Наталья Качмарек и Сирена Самба-Майела.

В 2024 году Магучих стала чемпионкой Европы и Бриллиантовой лиги, завоевала золото Олимпиады и установила мировой рекорд, прыгнув на 2,10 м.

Проголосовать можно здесь.

Ранее Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру.

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