Магучих номинирована на звание спортсменки года в Европе
Украинка имеет шансы выиграть престижную индивидуальную награду.
Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих претендует на звание спортсменки года в Европе.
European Athletics объявила, что украинка номинирована на награду.
Читай также: Магучих заработала максимально возможную для себя сумму призовых за сезон Бриллиантовой Лиги
Среди претенденток: Фемке Болл, Сифан Хассан, Эмиси Огунлее, Надя Баттоклетти, Нафиссату Тиам, Кили Ходжкинсон, Малайка Михамбо, Наталья Качмарек и Сирена Самба-Майела.
В 2024 году Магучих стала чемпионкой Европы и Бриллиантовой лиги, завоевала золото Олимпиады и установила мировой рекорд, прыгнув на 2,10 м.
Проголосовать можно здесь.
Ранее Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!