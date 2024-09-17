Магучих заработала максимально возможную для себя сумму призовых за сезон Бриллиантовой Лиги
Украинка Ярослава Магучих заработала для себя максимальное возможное количество призовых за сезон Бриллиантовой Лиги.
Легкоатлетка приняла участие в четырех этапах и в финале в Брюсселе, каждый раз занимая первое место. Таким образом, Магучих заработала 70 тысяч долларов (10 за победу на каждом этапе, 30 за победу в финале - прим.)
На втором месте среди украинских спортсменов по сумме заработанных призовых Ирина Геращенко, заработавшая 22 тысячи, замыкает тройку Олег Дорощук, заработавший на 3 тысячи меньше Геращенко.
Отметим, что призовые давались за попадание в топ-8. Например, за второе место давали 6 тысяч долларов на каждом этапе и 12 тысяч в финале, за третье 3.5 тысячи на этапах и 7 тысяч долларов
Топ-8 украинских спортсменов по сумме заработанных призовых в Бриллиантовой Лиге
- Ярослава Магучих - 80 тысяч долларов
- Ирина Геращенко - 22 тысячи долларов.
- Олег Дорощук - 19 тысяч долларов
- Михаил Кохан - 9.5 тысяч долларов
- Анна Рыжикова - 6.25 тысячи долларов
- Артур Фельфнер - 6 тысяч долларов
- Марина Бех-Романчук - 3.5 тысячи долларов
- Юлия Левченко - 1 тысяча долларов
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