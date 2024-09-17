Магучих заработала максимально возможную для себя сумму призовых за сезон Бриллиантовой Лиги

Украинка очень хорошо выступала на соревнованиях.

Украинка Ярослава Магучих заработала для себя максимальное возможное количество призовых за сезон Бриллиантовой Лиги.

Легкоатлетка приняла участие в четырех этапах и в финале в Брюсселе, каждый раз занимая первое место. Таким образом, Магучих заработала 70 тысяч долларов (10 за победу на каждом этапе, 30 за победу в финале - прим.)

На втором месте среди украинских спортсменов по сумме заработанных призовых Ирина Геращенко, заработавшая 22 тысячи, замыкает тройку Олег Дорощук, заработавший на 3 тысячи меньше Геращенко.

Отметим, что призовые давались за попадание в топ-8. Например, за второе место давали 6 тысяч долларов на каждом этапе и 12 тысяч в финале, за третье 3.5 тысячи на этапах и 7 тысяч долларов

Топ-8 украинских спортсменов по сумме заработанных призовых в Бриллиантовой Лиге

Ярослава Магучих - 80 тысяч долларов Ирина Геращенко - 22 тысячи долларов. Олег Дорощук - 19 тысяч долларов Михаил Кохан - 9.5 тысяч долларов Анна Рыжикова - 6.25 тысячи долларов Артур Фельфнер - 6 тысяч долларов Марина Бех-Романчук - 3.5 тысячи долларов Юлия Левченко - 1 тысяча долларов

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!