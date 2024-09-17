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Магучих заработала максимально возможную для себя сумму призовых за сезон Бриллиантовой Лиги

Украинка очень хорошо выступала на соревнованиях.
Сегодня, 09:42
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинка Ярослава Магучих заработала для себя максимальное возможное количество призовых за сезон Бриллиантовой Лиги.

Легкоатлетка приняла участие в четырех этапах и в финале в Брюсселе, каждый раз занимая первое место. Таким образом, Магучих заработала 70 тысяч долларов (10 за победу на каждом этапе, 30 за победу в финале - прим.)

На втором месте среди украинских спортсменов по сумме заработанных призовых Ирина Геращенко, заработавшая 22 тысячи, замыкает тройку Олег Дорощук, заработавший на 3 тысячи меньше Геращенко.

Отметим, что призовые давались за попадание в топ-8. Например, за второе место давали 6 тысяч долларов на каждом этапе и 12 тысяч в финале, за третье 3.5 тысячи на этапах и 7 тысяч долларов

Топ-8 украинских спортсменов по сумме заработанных призовых в Бриллиантовой Лиге

  1. Ярослава Магучих - 80 тысяч долларов
  2. Ирина Геращенко - 22 тысячи долларов.
  3. Олег Дорощук - 19 тысяч долларов
  4. Михаил Кохан - 9.5 тысяч долларов
  5. Анна Рыжикова - 6.25 тысячи долларов
  6. Артур Фельфнер - 6 тысяч долларов
  7. Марина Бех-Романчук - 3.5 тысячи долларов
  8. Юлия Левченко - 1 тысяча долларов

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бриллиантовая лига Ярослава Магучих

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