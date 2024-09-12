Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
Украинка раскрыла свою мотивацию, несмотря на то, что она добилась многого в спорте.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих высказалась о своей карьере.
По словам украинки, у нее есть мотивация оставаться в спорте дальше.
"Да, я чемпионка Европы, мира и Олимпийских Игр. Но я хочу больше медалей, намного больше. И я определенно буду продолжать карьеру еще лет 10.
Так что еще минимум 10 финалов Бриллиантовой лиги (смеется)", - приводит слова украинки Diamond League.
Финал Бриллиантовой лиги-2024 пройдет 13-14 сентября в Брюсселе.
Ранее сообщалось, что Фельфнер получил допуск к финалу Бриллиантовой лиги.
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