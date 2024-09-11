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Фельфнер также получил допуск к финалу Бриллиантовой лиги

Орагнизаторы турнира решили расширить заявку.
Сегодня, 10:27
Артур Фельфнер / Getty Images
Артур Фельфнер / Getty Images

Украинский легкоатлет Артур Фельфнер все же примет участие в финале Бриллиантовой лиги.

Напомним, что по итогам сезона украинец занял седьмое место в общем зачете в то время, как в финал проходили топ-6 спортсменов.

Однако в итоге организаторы решили расширить заявку до восьми легкоатлетов, что позволило Артуру попасть на свой первый финал.

Итоговый список финалистов Бриллиантовой лиги по метанию копья выглядит следующим образом: Андерсон Питерс (Гренада), Юлиан Вебер (Германия), Якуб Вадлейх (Чехия), Нирадж Чопра (Индия), Андриан Мардаре (Молдова), Генки Дин (Япония), Артур Фельфнер (Украина) и Тимоти Герман (Бельгия).

Напомним, финал Бриллиантовой лиги состоится 13-14 сентября в Брюсселе. А соревнования на метанию копья запланированы на второй день финалов на 19:20 по киевскому времени.

Ранее неожиданную квалификацию в финал получил также Олег Дорощук.

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