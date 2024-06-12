iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Фельфнер вошел в топ-10 в финале метания копья на Чемпионате Европы

Украинец занял восьмую строчку на дебютном для себя континентальном первенстве.
Вчера, 22:59
Артур Фельфнер / Getty Images
Артур Фельфнер / Getty Images

В последний день чемпионата Европы по легкой атлетике в Риме состоялись финал соревнований по метанию копья среди мужчин.

Украину в этой категории представил Артур Фельфнер, который в итоге занял 8 место с результатом в 81.38 м.

Золотую медаль для себя и страны получил чех Якуб Вайдех с результатом 88 метров 65 сантиметров, серебро завоевал немец Юлиан Вебер, а немного отстав от Вебера тройку замкнул Оливер Хеландер.

Для Фельфнера это был первый финал на ЧЕ, а также первый за 10 лет для Украины финал в метании копья среди мужчин.

Чемпионат Европы по легкой атлетике

Метание копья, мужчины.

  1. Якуб Вайдех (Чехия) - 88.65 м
  2. Юлиан Вебер (Германия) - 85.94 м
  3. Оливер Хеландер (Финляндия) - 85.75 м
    ...
    8. Артур Фельфнер (Украина) - 81.38 м

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы Артур Фельфнер

Статьи по теме

Роналду: Играть на Евро в 39 лет - это дар, ведь у меня осталось не так много времени в футболе Роналду: Играть на Евро в 39 лет - это дар, ведь у меня осталось не так много времени в футболе
Соперники Украины на Евро-2024: Румыния – команда, которую еще попробуй пробей Соперники Украины на Евро-2024: Румыния – команда, которую еще попробуй пробей
Форвард Манчестер Сити оторвался на вечеринке на Ибице, став на время диджеем Форвард Манчестер Сити оторвался на вечеринке на Ибице, став на время диджеем
Африканцы Роналду и Педри и немец из Узбекистана: откуда родом участники Евро-2024 Африканцы Роналду и Педри и немец из Узбекистана: откуда родом участники Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Молдова - Украина 0:4 видео голов и обзор матча
Молдова - Украина 0:4 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины, Свитолина потеряла две позиции
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" стартуют на Евро-2024 поединком с Румынией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер - первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, Сачко выбыл из топ-200
просмотров

Последние новости

Евро-202411:50
Роналду: Играть на Евро в 39 лет - это дар, ведь у меня осталось не так много времени в футболе
Украина11:23
Бущан - лучший голкипер УПЛ сезона-2023/24
Европа10:56
Тен Хаг выставил три условия для продления контракта с Манчестер Юнайтед
Европа10:31
Мората готов покинуть Атлетико на фоне интереса клуба к Довбику
Легкая атлетика09:58
Украина заняла место в ТОП-15 медального зачета чемпионата Европы по легкой атлетике
Европа09:30
Новый тренер Ливерпуля зарядился энергией на Ибице перед работой в АПЛ
Футбол09:08
Клуб Кривцова и Месси хочет пригласить многократного победителя Лиги чемпионов
Формула 108:39
МакЛарен собирается стабильно бороться за победы за счет будущих обновлений
Европа08:14
Бавария договорилась о трансфере японского центрбека Штутгарта
Евро-202408:00
Соперники Украины на Евро-2024: Румыния – команда, которую еще попробуй пробей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK