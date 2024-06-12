Фельфнер вошел в топ-10 в финале метания копья на Чемпионате Европы

Украинец занял восьмую строчку на дебютном для себя континентальном первенстве.

В последний день чемпионата Европы по легкой атлетике в Риме состоялись финал соревнований по метанию копья среди мужчин.

Украину в этой категории представил Артур Фельфнер, который в итоге занял 8 место с результатом в 81.38 м.

Золотую медаль для себя и страны получил чех Якуб Вайдех с результатом 88 метров 65 сантиметров, серебро завоевал немец Юлиан Вебер, а немного отстав от Вебера тройку замкнул Оливер Хеландер.

Для Фельфнера это был первый финал на ЧЕ, а также первый за 10 лет для Украины финал в метании копья среди мужчин.

Чемпионат Европы по легкой атлетике

Метание копья, мужчины.

Якуб Вайдех (Чехия) - 88.65 м Юлиан Вебер (Германия) - 85.94 м Оливер Хеландер (Финляндия) - 85.75 м

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8. Артур Фельфнер (Украина) - 81.38 м

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