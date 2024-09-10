Дорощук попал в финал Бриллиантовой лиги
Соперники украинца решили сняться с турнира.
Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук квалифицировался в финал Бриллиантовой лиги.
Перед финалом украинец был на седьмом месте с 12-ю очками и не проходил в финальный этап, однако сразу три спортсмена отказались от участия.
Джанмарко Тамбери, Хэмиш Керр и Мутаз Башир не буду принимать участие в финале, зато благодаря этому в тунире примет участие Дорощук.
Таким образом, в финале в Брюсселе за медали будут соревноваться Шелби Макивен (США), Ву Санхёк (Республика Корея), Ромейн Бекфорд (Ямайка), Олег Дорощук (Украина), Томас Кармой (Бельгия), Ян Штефела (Чехия).
Ранее также в финал Бриллиантовой лиги квалифицировались Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.
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