Магучих и Геращенко квалифицировались в финал Бриллиантовой лиги-2024

Еще пятеро украинцев, увы, не прошли отбор.

Организаторы Бриллиантовой лиги опубликовали списки спортсменов, которые квалифицировались в финал турнира в 2024 году.

Напомним, что на соревнованиях Украину представляли семеро спортсменов: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Олег Дорощук, Марина Бех-Романчук, Артур Фельфнер, Анна Рыжикова и Юлия Левченко.

Однако квалифицироваться в финал смогли лишь двое - Магучих и Геращенко, занявшие первое и четвертые места соответственно.

Фельфнеру не хватило одного очка, чтобы пройти в финал, а Бех-Романчук и Дорощуку - двух. Остальные отстали от зоны квалификации еще больше.

Финал Бриллиантовой лиги-2024 пройдет 13-14 сентября в Брюсселе.

Напомним, накануне Магучих и Геращенко взяли медали на этапе в Цюрихе.

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