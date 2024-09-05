Магучих и Геращенко выиграли медали на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе
Подиум с украинками разделила Никола Олислагерс.
В четверг, 5 сентября, в Цюрихе прошел этап Бриллиантовой лиги, где среди прочего прошли соревнования по прыжкам в высоту.
Украину представляли Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.
К планке 1.93 м уже определились все три медалистки - Никола Олислагерс, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.
Австралийка взяла высоту с первой попытки, Геращенко - с третьей, а Ярослава после двух неудачных попыток перенесла высоту на 1.96, которую и взяла.
Бриллиантовая лига, Цюрих, Швейцария
Прыжки в высоту
Женщины
- Ярослава Магучих (Украина) – 1,96
- Никола Олислагерс (Австралия) – 1,93
- Ирина Геращенко (Украина) – 1,93
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!