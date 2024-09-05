Магучих и Геращенко выиграли медали на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе

В четверг, 5 сентября, в Цюрихе прошел этап Бриллиантовой лиги, где среди прочего прошли соревнования по прыжкам в высоту.

Украину представляли Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

К планке 1.93 м уже определились все три медалистки - Никола Олислагерс, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

Австралийка взяла высоту с первой попытки, Геращенко - с третьей, а Ярослава после двух неудачных попыток перенесла высоту на 1.96, которую и взяла.

Бриллиантовая лига, Цюрих, Швейцария

Прыжки в высоту

Женщины

Ярослава Магучих (Украина) – 1,96 Никола Олислагерс (Австралия) – 1,93 Ирина Геращенко (Украина) – 1,93

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