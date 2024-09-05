iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Магучих и Геращенко выиграли медали на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе

Подиум с украинками разделила Никола Олислагерс.
Сегодня, 21:10
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

В четверг, 5 сентября, в Цюрихе прошел этап Бриллиантовой лиги, где среди прочего прошли соревнования по прыжкам в высоту.

Украину представляли Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

К планке 1.93 м уже определились все три медалистки - Никола Олислагерс, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

Австралийка взяла высоту с первой попытки, Геращенко - с третьей, а Ярослава после двух неудачных попыток перенесла высоту на 1.96, которую и взяла.

Бриллиантовая лига, Цюрих, Швейцария

Прыжки в высоту

Женщины

  1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,96
  2. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,93
  3. Ирина Геращенко (Украина) – 1,93

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ирина Геращенко Ярослава Магучих

Статьи по теме

Магучих прокомментировала удары рф по Львову и Полтаве, обратившись к мировому сообществу Магучих прокомментировала удары рф по Львову и Полтаве, обратившись к мировому сообществу
Магучих завоевала первое "золото" после Олимпиады в Париже - Геращенко не попала в Топ-3 Магучих завоевала первое "золото" после Олимпиады в Париже - Геращенко не попала в Топ-3
Магучих пожертвовала на помощь животным миллион гривен призовых с Олимпиады-2024 Магучих пожертвовала на помощь животным миллион гривен призовых с Олимпиады-2024
The International 2024: Определились все пары посевных матчей The International 2024: Определились все пары посевных матчей
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Киберспорт21:52
The International 2024: Определились все пары посевных матчей
Олимпийские игры21:45
Украина завоевала серебряную медаль Паралимпиады по голболу
Олимпийские игры21:35
Все медали Украины на Паралимпиаде-2024: наши спортсмены заработали уже 60 наград
Олимпийские игры21:32
Украина выиграла 60-ю медаль на Паралимпиаде в комбинированной эстафете
Европа21:23
Фесюн: Где я, а где Брентфорд
Легкая атлетика21:10
Магучих и Геращенко выиграли медали на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе
Украина20:54
Вратарь Шахтера: В моем детстве все восхищались Ярмоленко
Олимпийские игры20:37
Ботурчук - двукратный призер Паралимпиады-2024
Олимпийские игры20:06
Хорава - бронзовый призер Паралимпиады в дзюдо
Европа20:04
Реал продлит контракт с одной из легенд клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK