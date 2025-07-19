Фельфнер завоевал золото молодежного чемпионата Европы
Украинец завоевал престижную награду.
В Бергене, Норвегия, продолжается молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике.
В рамках турнира прошло соревнование по метанию копья среди мужчин. Победителем стал Артур Фельфнер из Украины.
Легкоатлет защитил свое звание чемпиона Европы, продемонстрировав результат в 81,14 м.
Второе и третье места заняли Ник Тамм и Ээмил Порвари.
Молодежный чемпионат Европы
Берген, Норвегия
Метание копья, мужчины
- Артур Фельфнер (Украина) - 81,14 м
- Ник Тамм (Германия) - 80,74 м
- Ээмил Порвари (Финляндия) - 79,88 м
Напомним, ранее Ярослава Магучих впервые за 3 года не попала на подиум этапа Бриллиантовой лиги.
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