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Фельфнер завоевал золото молодежного чемпионата Европы

Украинец завоевал престижную награду.
Сегодня, 19:51       Автор: Василий Медвидь
Артур Фельфнер / Getty Images
Артур Фельфнер / Getty Images

В Бергене, Норвегия, продолжается молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике.

В рамках турнира прошло соревнование по метанию копья среди мужчин. Победителем стал Артур Фельфнер из Украины.

Легкоатлет защитил свое звание чемпиона Европы, продемонстрировав результат в 81,14 м.

Второе и третье места заняли Ник Тамм и Ээмил Порвари.

Молодежный чемпионат Европы

Берген, Норвегия

Метание копья, мужчины

  1. Артур Фельфнер (Украина) - 81,14 м
  2. Ник Тамм (Германия) - 80,74 м
  3. Ээмил Порвари (Финляндия) - 79,88 м

Напомним, ранее Ярослава Магучих впервые за 3 года не попала на подиум этапа Бриллиантовой лиги.

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